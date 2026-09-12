Bareilly News: पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजन थाने लाए शव

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परिजन का आरोप है कि सुरेश पाल ने बेटे की रीढ़ की हड्डी टूटने पर उसके उपचार के लिए दो अगस्त को यूकेलिप्टस के पेड़ 2.50 लाख रुपये में बेचे थे। यह सौदा सब्दलपुर निवासी कल्लू और कली नगला निवासी मुनेश के साथ हुआ था। आरोप है कि कल्लू और मुनेश ने पेड़ की लकड़ी ले ली। 1.49 लाख रुपये का भुगतान किया। उनसे बकाया रुपये मांगे तो आरोपियों ने गाली-गलौज की। घर में घुसकर मारपीट की और धमकी दी। बेटे के उपचार के लिए रुपये न मिलने और लगातार मिल रही धमकियों से सुरेश पाल समेत अन्य परिजन तनाव में थे।परेशान सुरेश पाल ने 14 अगस्त को थाने में और 22 अगस्त को सीओ को प्रार्थना पत्र भी दिया था। सुनवाई न होने पर सात सितंबर को एसएसपी बरेली को शिकायती पत्र दिया। आरोप है कि इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर वह सदमे में थे। इसी कारण बृहस्पतिवार को सुरेश पाल के सीने में दर्द हुआ। परिजन एक चिकित्सक के पास लेकर गए। वहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन शव को फरीदपुर थाने लाए और जमीन पर रखने लगे।फरीदपुर सीओ संदीप सिंह ने बताया की पीड़ित ने यूकेलिप्टस के पेड़ बिक्री के बकाया रुपये न देने का आरोप लगाया था। मामले की जांच में पाया गया कि दूसरे पक्ष ने डेढ़ लाख रुपये में ही लकड़ी का सौदा किया था, लेकिन अब सुरेश पाल अधिक रुपये मांग रहे थे। फिर भी मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।