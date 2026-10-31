फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Ever since interest was imposed in Lucknow, rebates have been given, why not here: Rajesh

लखनऊ में जब से ब्याज लगा...तब से दी जा रही छूट, यहां क्यों नहीं : राजेश

Sat, 31 Oct 2026 03:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 31 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
Ever since interest was imposed in Lucknow, rebates have been given, why not here: Rajesh
बरेली। सपा नेता व पार्षद राजेश अग्रवाल ने नगर निगम की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लखनऊ नगर निगम ओटीएस के तहत करदाताओं के गृहकर पर जबसे ब्याज लगना शुरू हुआ है, उसी अवधि से ब्याज माफी का लाभ दे रहा है, जबकि बरेली नगर निगम ऐसा नहीं कर रहा है। बरेली में सिर्फ तीन साल तक टैक्स में छूट दी जा रही है। यहां के करदाताओं को भी ब्याज लगने की तारीख से ही ब्याज माफी का लाभ मिलना चाहिए।
विज्ञापन

चौकी चौराहे पर आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि ओटीएस की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी जाए। जोन तीन व चार से कर से संबंधित सर्वाधिक शिकायतें आ रही हैं। इन दोनों जोन में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराई जाए।
विज्ञापन

पूर्व में जिन गरीब इलाकों के लोगों तक टैक्स नहीं पहुंच रहा था, जीआईएस सर्वे के दौरान उन पर अचानक 60 से 70 हजार रुपये टैक्स आ गया। निगम की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लगाकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा साफ्टवेयर क्यों नहीं बन सकता कि आम लोग उसका आसानी से उपयोग कर सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed