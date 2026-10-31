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बरेली: किन्नरों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काटा, पीड़ित को लेकर थाने पहुंचे परिजन, लगाई न्याय की गुहार

Sat, 31 Oct 2026 08:52 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 31 Oct 2026 08:52 AM IST
सार

बरेली के फरीदपुर में एक युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। इसकी जानकारी होने पर परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल परीक्षण कराया, जिसमें प्राइवेट पार्ट काटे जाने की पुष्टि हुई। 

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man who came into contact with transgender people had his private parts cut off in bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार
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बरेली के फरीदपुर में किन्नरों की संगत में आए कैंट थाना क्षेत्र के मुस्लिम युवक का प्राइवेट पार्ट काटने का मामला सामने आया है। मेडिकल परीक्षण में घटना की पुष्टि हुई है। युवक को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने थाने जाकर न्याय की गुहार लगाई है।

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फरीदपुर थाना पुलिस के मुताबिक, संबंधित युवक दो साल से फरीदपुर क्षेत्र के एक किन्नर के संपर्क में था। समय के साथ उसके हाव-भाव और रहन-सहन में बदलाव आया। बड़े बाल रखकर लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगा। आरोप है कि बृहस्पतिवार को किन्नरों ने युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया। 
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घाव पर टांके लगवा दिए गए। परिजन को भनक लगी तो वे युवक को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने सीएचसी भेजकर युवक का मेडिकल कराया। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। चिकित्सकों ने दोबारा टांके लगाकर जिला अस्पताल रेफर किया है।

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एक्सपर्ट से सर्जरी कराने की आशंका
सीएचसी पर तैनात चिकित्सकों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने से चार-पांच घंटे पहले ही प्राइवेट पार्ट को काटा गया था। घाव देखकर आशंका है कि किसी एक्सपर्ट से सर्जरी कराई गई थी। फिर सावधानी से टांके लगाए गए।

सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि संबंधित युवक इस घटना को जबरन किए जाने से इन्कार कर रहा है। उसके परिजनों का आरोप है कि युवक को जबरन किन्नर बनाने की मंशा से प्राइवेट पार्ट काटा गया है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। 

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