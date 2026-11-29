विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सर्किट हाउस में हुई जन्मदिन पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। इनमें हिस्ट्रीशीटर अंशु आर्य के साथ भाजपा नेता दक्ष पाराशर और मनोज थपलियाल केक काटते नजर आ रहे थे। शुक्रवार को किला निवासी राजकिरन ने डीआईजी और डीएम से शिकायत कर मामले की जांच कराने की मांग की थी।मामला शनिवार को सुर्खियों में आया तो पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन भगत सिंह ने सर्किट हाउस और डाक बंगले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। अवर अभियंता राजेश को व्यवस्था का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।अधिशासी अभियंता भगत सिंह ने बताया कि वायरल तस्वीरें कई साल पुरानी बताई जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। बगैर काम के प्रवेश पर रोक रहेगी।