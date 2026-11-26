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सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि वास्तु फिनसर्व इंडिया लिमिटेड ने 27 सितंबर को अपनी कंपनी में कार्यरत डायरेक्ट सेलिंग एजेंट (डीएसए) के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। कंपनी ने ग्राहकों की ऋण निधि और भुगतानों में जालसाजी, कुप्रबंधन व हेराफेरी का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहित मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र का निवासी है, जबकि शहरोज बरेली के ही बारादरी थाना क्षेत्र का निवासी है।पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे वास्तु फाइनेंस कंपनी में डीएसए के पद पर कार्यरत थे। वे पुरानी गाड़ियों पर ऋण चाहने वाले लोगों से संपर्क कर दस्तावेज लेते थे। ऋण स्वीकृत होने पर फाइनेंस कंपनी रुपये डीएसए के खातों में भेज देती थी। इसके बाद वे इस राशि को हड़प लेते थे।