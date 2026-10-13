बरेली: वृद्धाश्रम के शौचालय में फंदे से लटका मिला बुजुर्ग का शव, गले में पड़ी थी एक दिन पुरानी फूलों की माला

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मंझा गांव निवासी रामनाथ (85 वर्ष) का शव सोमवार सुबह कांधरपुर स्थित सेवाधाम वृद्धाश्रम के शौचालय में फंदे से लटका मिला। वृद्धाश्रम प्रबंधक कांता गंगवार ने बताया कि रामनाथ दो जनवरी 2018 से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी कला देवी और दो बेटियां हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। रामनाथ कभी-कभार अपने घर भी जाते थे। वह कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। रात में खाना खाकर सोए थे। सुबह छह बजे वह बिस्तर पर नहीं मिले।

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वृद्धाश्रम के संचालक मरछू यादव को दूसरे वृद्धों ने बताया कि एक शौचालय का गेट अंदर से काफी देर से बंद है। उन्होंने गेट को जोर से धक्का देकर खोला तो रामनाथ का शव जंगले में उनकी धोती के सहारे लटक रहा था। सूचना पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। विज्ञापन



जब रामनाथ के शव को निकाला गया तो वह एक दिन पहले लाए नए कपड़े पहने थे। एक दिन पहले वृद्धाश्रम में सत्संग हुआ था, उसमें उनको जो फूलमाला पहनाई गई थी, वह भी उनके गले में पड़ी थी। यहां 134 और बुजुर्ग भी रहते हैं। कुछ से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इनमें से एक ने बताया कि सात अक्तूबर को वह बड़ी बेटी से मिलने गए थे। आठ को बैंक से वृद्धावस्था पेंशन लेने भी गए थे। तब तक उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वृद्धाश्रम के संचालक मरछू यादव को दूसरे वृद्धों ने बताया कि एक शौचालय का गेट अंदर से काफी देर से बंद है। उन्होंने गेट को जोर से धक्का देकर खोला तो रामनाथ का शव जंगले में उनकी धोती के सहारे लटक रहा था। सूचना पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।जब रामनाथ के शव को निकाला गया तो वह एक दिन पहले लाए नए कपड़े पहने थे। एक दिन पहले वृद्धाश्रम में सत्संग हुआ था, उसमें उनको जो फूलमाला पहनाई गई थी, वह भी उनके गले में पड़ी थी। यहां 134 और बुजुर्ग भी रहते हैं। कुछ से उनकी अच्छी दोस्ती थी। इनमें से एक ने बताया कि सात अक्तूबर को वह बड़ी बेटी से मिलने गए थे। आठ को बैंक से वृद्धावस्था पेंशन लेने भी गए थे। तब तक उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।

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