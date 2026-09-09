फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Discussion held on the quality and originality of research and the use of modern technology.

Bareilly News: शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर हुई चर्चा

Wed, 09 Sep 2026 02:13 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 09 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Discussion held on the quality and originality of research and the use of modern technology.
बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में मंगलवार को 10 दिवसीय शोध पद्धति पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) के प्रायोजन में यह कोर्स सामाजिक विज्ञान में शोध पद्धति और कौशल विकास: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विषय पर आयोजित किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र में शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर गहन चर्चा हुई।
विज्ञापन




कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार राय ने शोधार्थियों को जिम्मेदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहयोगी हो सकता है, विकल्प नहीं। कुलपति ने कहा कि शोध केवल डिग्री या प्रकाशन का माध्यम न होकर सार्थक और परिणामदायक होना चाहिए।
विज्ञापन

मुख्य वक्ता प्रोफेसर राज शरण शाही ने कहा कि मौलिकता अपनी भाषा में होती है। भारतीय दर्शन इसका प्रमाण है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शोध की गुणवत्ता को आवश्यक बताया। शोध को विकास का माध्यम बनाने पर जोर दिया ताकि समाज को वास्तविक लाभ मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने शोध प्रक्रिया में अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को बताया। प्रोफेसर आरएस पुंडीर ने शोध एवं ज्ञान के विभिन्न आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रो. संतोष अरोड़ा, डॉ. मीनाक्षी द्विवेदी, डॉ. राम बाबू सिंह व अन्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed