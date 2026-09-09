Bareilly News: गोशालाओं की अब हर माह होगी पड़ताल, बीमार गोवंश रहेगा अलग

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कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में सीडीओ ने पिछली बैठक में अनुपस्थित रहे नोडल अधिकारियों के साथ गोशालाओं की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज गोवंश की संख्या और मौके पर मौजूद गोवंश की संख्या में अंतर नहीं होना चाहिए। मौके की वास्तविक संख्या के आधार पर ही पोर्टल पर आंकड़े दर्ज किए जाएं। इसके साथ ही कमजोर और बीमार गोवंश को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने के निर्देश दिए, ताकि संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। साथ ही गोशालाओं में स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त हरा चारा और भूसा हर हाल में उपलब्ध रखने को कहा। वहीं जिन गोशालाओं तक पहुंचने वाली सड़कें खराब हैं, उनकी मरम्मत के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी से समन्वय कर मरम्मत कार्य कराएं।