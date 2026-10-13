फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Construction of ROB on Bhitaura-Baheri road begins.

Bareilly News: भिटौरा-बहेड़ी मार्ग पर आरओबी का निर्माण शुरू

Tue, 13 Oct 2026 03:18 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:18 AM IST
विज्ञापन
Construction of ROB on Bhitaura-Baheri road begins.
बरेली। मीरगंज क्षेत्र में भिटौरा-बहेड़ी मार्ग पर स्थित क्रॉसिंग पर सेतु निगम की ओर से 60.69 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण शुरू कर दिया गया है। निर्माण कार्य के चलते फतेहगंज भिटौरा-बहेड़ी मार्ग को छह महीने के लिए बंद किया गया है।
विज्ञापन


ट्रेनों के गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से वहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है। आरओबी बनने से शाही, शेरगढ़ और बहेड़ी मार्ग से जुड़े गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। निर्माण पूरा होने के बाद रेलवे फाटक पर रुकना नहीं पड़ेगा। इससे लोगों के समय व ईंधन की बचत होगी। फिलहाल, निर्माण अवधि में मार्ग बंद रहने से राहगीरों को परेशानी हो सकती है। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक धन प्रकाश ने बताया कि आरओबी का पांच से दस फीसदी काम हो चुका है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed