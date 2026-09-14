बरेली: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले- दंगा भड़काकर समाज को तोड़कर चाहती है भाजपा, सावधान रहना होगा

बरेली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमारी सभ्यता व संस्कृति को आरएसएस व भाजपा मिलकर तोड़ना चाहती हैं। भाजपा दंगा भड़काकर समाज को तोड़कर पुनः 2027 में प्रदेश में सरकार बनाने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना होगा। अजय राय रविवार को सीबीगंज के मथुरापुर स्थित बरातघर में आयोजित संविधान बचाओ एवं ओबीसी हक हुंकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

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उन्होंने कहा कि शराबखाने खुलवाकर समाज को बर्बाद किया जा रहा है। मिड-डे मील में बच्चों को चावल, नमक और पानी पिलाया जा रहा है। प्रदेश में 27 हजार विद्यालय बंद हो चुके हैं। प्रदेश से योगी व देश को लूटने वाले गुजरातियों को यहां से भगाना होगा। विज्ञापन



भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताया

पूर्व विधान परिषद सदस्य हीरा ठाकुर ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताया। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, हरीश भारती, राजाराम साहू, लईक अहमद, रंजीत सिंह आदि ने भी विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन राजाराम साहू ने किया। कार्यक्रम से पहले अतिथियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि शराबखाने खुलवाकर समाज को बर्बाद किया जा रहा है। मिड-डे मील में बच्चों को चावल, नमक और पानी पिलाया जा रहा है। प्रदेश में 27 हजार विद्यालय बंद हो चुके हैं। प्रदेश से योगी व देश को लूटने वाले गुजरातियों को यहां से भगाना होगा।पूर्व विधान परिषद सदस्य हीरा ठाकुर ने ईवीएम का मुद्दा उठाया। सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताया। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, हरीश भारती, राजाराम साहू, लईक अहमद, रंजीत सिंह आदि ने भी विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन राजाराम साहू ने किया। कार्यक्रम से पहले अतिथियों को सम्मानित किया गया।

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