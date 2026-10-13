सीएम योगी आज बरेली में: प्रदेश के 70 हजार ग्राम प्रहरियों को देंगे सौगात, जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद

शहर में बनाए गए चार सेफ हाउस

आपात स्थिति से निपटने के लिए कार्यक्रम स्थल समेत जिला अस्पताल, मिशन अस्पताल, गंगाचरण अस्पताल में सेफ हाउस बनाए गए हैं। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि अधिकारियों को चिकित्सा व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यक्रम के दौरान किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के इंतजाम मौके पर रहेंगे। सरकारी एंबुलेंस काफिले के साथ रहेंगी।



सुरक्षा में तैनात रहेंगे 2100 पुलिसकर्मी

मुख्यमंत्री योगी के मंगलवार को बरेली में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर करीब 2100 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके लिए जोन के नौ जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। पांच कंपनी पीएसी को भी लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए बल के विवरण के अनुसार, 10 एएसपी, 20 सीओ, 50 इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी, 180 उपनिरीक्षक, 1500 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल और 200 महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई है।



इनके अलावा पांच ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 22 ट्रैफिक उप निरीक्षक, 120 ट्रैफिक हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल यातायात व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किए गए हैं। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।