Bareilly News: सीएम ग्रिड योजना का काम धीमा, अनमोल एसोसिएट को फिर भेजा नोटिस

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नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि 56 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को इस वर्ष फरवरी में ही पूरा होना था। निर्धारित समय बीत जाने के आठ महीने बाद भी काम अधूरा है। अब काम पूरा करने के लिए 15 अक्तूबर की अंतिम तारीख तय की गई है। काम की गति अब भी धीमी है। इसी लापरवाही को देखते हुए फर्म को नोटिस देकर चेतावनी दी गई है।काम की गुणवत्ता भी खराबनगर निगम अधिकारियों ने 25 सितंबर को संबंधित सड़कों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बीसी (बिटुमिनस कंक्रीट) का काम होने के बावजूद सड़क की सतह ऊंची-नीची पाई गई। सड़क की गुणवत्ता भी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिली। इस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई। 26 सितंबर को पत्र जारी कर ठेकेदार को मौके पर कराए गए सभी कार्यों को ठीक करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने बताया कि यदि इस बार भी काम में लापरवाही बरती गई, तो फर्म पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे डिबार करने की कार्रवाई की जाएगी।