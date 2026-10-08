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Bareilly News: बंदरों के उत्पात से बिगड़े सीसीटीवी कैमरों के एंगल हुए ठीक

Thu, 08 Oct 2026 02:44 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 AM IST
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CCTV camera angles disrupted by monkey mischief have been fixed.
बरेली। शहर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के एंगल बिगड़ने के मामले में नगर निगम ने कार्रवाई की है। अमर उजाला ने सोमवार के अंक में इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद स्मार्ट सिटी की टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे कैमरों और उनके एंगल को ठीक करवा दिया है।
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शहर के 176 प्रमुख प्वाइंट्स पर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके संचालन के लिए कुल 1352 पोल स्थापित किए गए हैं। चौराहों, पॉश इलाकों और नगर निगम परिसर के आसपास बंदरों के उत्पात से कई कैमरे खराब हो गए थे। कुछ का फोकस बिगड़ गया था तो कई कैमरों के तार टूट गए थे। इससे लाइव फीड में रुकावट और यातायात प्रबंधन में दिक्कतें आ रही थीं। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि कैमरों को ठीक करने के लिए टीमें लगातार काम रही हैं। संवाद
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