Bareilly News: सब्जी के दाम पूछने पर किया हमला, केस दर्ज

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सिसैया मगनपुर गांव निवासी अटल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह साहूकारा सब्जी मंडी में सुबह सब्जी खरीदने पहुंचे। एक दुकान पर ज्यादा दाम लगने पर दूसरे दुकान से खरीदारी की। इस पर आरोपी दुकानदार के बेटों शाहजाद और अस्मत ने अटल को दोबारा घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। सीओ संदीप सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। संवाद

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बरेली। साहूकारा मंडी में सब्जी का भाव पूछने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।