Bareilly News: बहन-बहनोई पर वृद्ध की हत्या का आरोप लगाकर भागा भाई

विज्ञापन

दातागंज के गांव मुड़ा निवासी भाई पूरनलाल ने बताया कि हेमराज दोनों पैरों से दिव्यांग थे। वह चार माह से बहन शकुंतला के घर बांगरपुर में रह रहे थे। 14 सितंबर को बीमारी से हेमराज की मौत की सूचना मिली। 15 सितंबर को पहुंचे पूरनलाल ने आरोप लगाया कि बहन-बहनोई ने भाई की हत्या की है। आरोप है कि हेमराज ने 14 बीघा जमीन बेची थी, बहन-बहनोई उसकी रकम हड़पना चाहते थे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर शव का पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की। सूचना पर पंचनामा भरने पुलिस घर पहुंची तो पूरनलाल साथियों संग भाग गया।सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय ने बताया कि बहन शकुंतला की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।