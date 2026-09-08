Bareilly News: पुलिया पर बैठकर पानी का बहाव देख रहा बालक नाले में गिरा, मौत

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कुरतरा निवासी मनोज सागर उर्फ मिंटू के मुताबिक, बेटा भास्कर सोमवार को गांव के पश्चिम में स्थित खेत पर गया था। पास में ही बरसाती नाला है। लगातार बारिश के कारण पानी का बहाव तेज था। भास्कर उस नाले की पुलिया पर बैठकर बहाव देखने लगा। अचानक फिसलकर पानी में गिर गया। तेज बहाव के कारण बचने का मौका नहीं मिला। साथ बैठे दो बच्चों ने भास्कर के डूबने की बात पास स्थित धार्मिक स्थल पर बैठे लोगों को बताया। वहां मौजूद राजेश ने अन्य लोगों के साथ पानी में छलांग लगाई। 20 मिनट की मशक्कत से भास्कर को निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंचे परिजन उसको आनन-फानन में एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मनोज ने बताया कि बेटा कक्षा पांच का छात्र था। तीन बच्चों में सबसे छोटा था। मौत से मां नीलम सदमे में हैं।एसडीएम मीरगंज निधि शुक्ला ने बताया कि लेखपाल हरीश गंगवार ने जांच-पड़ताल कर रिपोर्ट तैयार की है। परिजन ने पोस्टमॉर्टम कराने से इन्कार कर दिया है। इसके बावजूद यथासंभव मदद की जाएगी।