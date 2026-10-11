बरेली: घर में फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, छह माह पहले हुई थी शादी

बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के गिरधारीपुरा में रविवार को 21 वर्षीय विवाहिता शिवानी वर्मा का शव ससुराल में फंदे पर लटका मिला। उसकी शादी छह माह पहले 27 अप्रैल 2026 को हुई थी। ससुरालवालों ने पुलिस को शिवानी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मायके वालों को भी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है।

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परिजन ने बताया कि रविवार सुबह नौ बजे शिवानी को पंखे से चुन्नी के सहारे लटका देखा गया। उसे तुरंत नीचे उतारा गया। तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को वापस घर लाया गया। विज्ञापन



पुलिस जांच जारी

थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को अवगत कराया है। मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई और अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। परिजन ने बताया कि रविवार सुबह नौ बजे शिवानी को पंखे से चुन्नी के सहारे लटका देखा गया। उसे तुरंत नीचे उतारा गया। तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद शव को वापस घर लाया गया।थाना प्रभारी सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को अवगत कराया है। मजिस्ट्रेट द्वारा पंचनामा की कार्रवाई पूरी की जाएगी। अभी तक इस मामले में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई और अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।

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