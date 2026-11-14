Bareilly News: पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव

विज्ञापन

बिशारतगंज। थाना क्षेत्र के कंधरपुर गांव में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव गांव के पास नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया।ग्रामीणों के अनुसार, गांव निवासी 26 वर्षीय अजय लोधी बाहर रहकर काम करता था। दीपावली पर वह घर आया था। परिजनों के मुताबिक, अजय को शराब पीने की आदत थी। बृहस्पतिवार को भी उसने शराब पी थी। शाम को वह घर से निकला, लेकिन रात तक नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर गए तो खलिहान के पास नीम के पेड़ पर अजय का शव लटका देखा। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। अजय के चाचा हरिशंकर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अजय अपने पिता चंद्रपाल का इकलौता बेटा था। अजय के परिवार में पत्नी आरती व एक साल की बेटी है।सीओ आंवला हेमंत उपाध्याय के अनुसार, शराब पीने को लेकर अजय का घर में विवाद हुआ था। इसी से क्षुब्ध होकर उसने खुदकुशी की है। हालांकि, मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी।