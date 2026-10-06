Bareilly News: भाखड़ा नदी में उतराता मिला युवक का शव

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सीओ अजय कुमार ने बताया कि युवक की मौत कब और कैसे हुई। इसकी जांच की जा रही है। युवक की शिनाख्त की कोशिश जारी है। संवाद

मीरगंज। थाना क्षेत्र में भाखड़ा नदी में सोमवार को अज्ञात युवक का शव उतराता मिला। वीडियो वायरल होते ही पहुंची पुलिस ने उसके शव को बाहर निकालकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल, युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी के बहाव के साथ बहकर आया प्रतीत हो रहा है। इससे उसके कई दिन पुराना होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी पुष्टि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।