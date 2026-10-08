Bareilly News: गोशाला के पीछे पेड़ से लटका मिला 10 से ज्यादा दिन पुराना शव
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:44 AM IST
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बिथरी चैनपुर। थाना क्षेत्र के गांव नरियावल में बुधवार को गोशाला के पीछे शहतूत के पेड़ पर रस्सी के फंदे से युवक का शव लटकता मिला। शव 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक की पहचान आधार कार्ड के आधार पर मुनेंद्र पाल के रूप में हुई है।
सीओ हाईवे देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को नरियावल में सड़ा-गला शव फंदे से लटका होने की सूचना मिली। उसके शरीर पर सफेद शर्ट और काली जींस थी। पुलिस मौके पर पहुंची। आधार कार्ड के जरिये मृतक की पहचान बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर भगवंतपुर निवासी मुनेंद्रपाल में रूप में हुई। वह नरियावल में किराये पर रहता था और राजमिस्त्री का काम करता था। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मुनेंद्र शराब पीने का आदी था। वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है।
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सीओ हाईवे देवेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को नरियावल में सड़ा-गला शव फंदे से लटका होने की सूचना मिली। उसके शरीर पर सफेद शर्ट और काली जींस थी। पुलिस मौके पर पहुंची। आधार कार्ड के जरिये मृतक की पहचान बीसलपुर थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर भगवंतपुर निवासी मुनेंद्रपाल में रूप में हुई। वह नरियावल में किराये पर रहता था और राजमिस्त्री का काम करता था। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी साक्ष्य जुटाए। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि मुनेंद्र शराब पीने का आदी था। वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेजा गया है।
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