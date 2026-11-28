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किला निवासी राजकिरन ने डीआईजी मुनिराज जी और डीएम अविनाश सिंह से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। उनके मुताबिक अप्रैल 2016 में शहनाई बरातघर में उनके भाई राजीव उर्फ राजू की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन नवंबर 2022 को सत्र न्यायालय ने अंशु आर्य वाल्मीकि समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अंशु आर्या सुभाषनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है।वायरल फोटो में अंशु आर्य वाल्मीकि भाजपा नेताओं के बीच जन्मदिन का केक काटते नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता ने सर्किट हाउस में जन्मदिन पार्टी की अनुमति देने के मामले की भी जांच कराने की मांग की है। इधर, अंशु आर्य का कहना है कि वायरल फोटो 2016 से पहले के हैं। संवाद