फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bareilly tops the state in making Ayushman cards

यूपी: आयुष्मान कार्ड बनाने में बरेली प्रदेश में अव्वल, उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य टीम को किया सम्मानित

Wed, 07 Oct 2026 02:35 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 07 Oct 2026 02:35 PM IST
सार

बरेली जिले में अभियान के दौरान 2.59 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो प्रदेश में सर्वाधिक हैं। इस उपलब्धि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बरेली की टीम को सम्मानित किया गया है। 

विज्ञापन
Bareilly tops the state in making Ayushman cards
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बरेली की टीम को किया सम्मानित। - फोटो : स्रोत- विभाग

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आठ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को लखनऊ के मार्श ऑडिटोरियम, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। अभियान के दौरान सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने पर बरेली की टीम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अवार्ड देकर सम्मानित किया।

विज्ञापन


अभियान के दौरान बरेली में 2.59 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो प्रदेश में सर्वाधिक रहे। जिले में अब तक कुल करीब 14.74 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा योजना के तहत बरेली में करीब 6.25 लाख लाभार्थी उपचार करा चुके हैं। उपचार लेने वाले लाभार्थियों की संख्या के मामले में भी बरेली प्रदेश में सबसे आगे बताया गया।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें- बदायूं: कमरे की चौखट पर फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, देवरानी और सास पर पिटाई करने का आरोप
विज्ञापन
विज्ञापन


समारोह में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं हेकाली झिमोमी, सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं रितु माहेश्वरी, स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएसीएचआईएस) के सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एमएचए) के सीईओ और महानिदेशक स्वास्थ्य समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बरेली की ओर से डिप्टी सीएमओ डॉ. अमित, डॉ. अनुराग, अशोक और अमीर बेग समेत टीम के सदस्य समारोह में शामिल हुए। अधिकारियों ने सम्मान को जिले में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन में जुटी टीम की उपलब्धि बताया।

Trending Videos

आंकड़ों के अनुसार:
अभियान के दौरान बरेली में 2,59,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
यह संख्या अभियान अवधि में प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में सर्वाधिक रही।
जिले में अब तक कुल 14,74,000 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।
योजना के तहत करीब 6,25,000 लाभार्थी उपचार ले चुके हैं, जो उपचार प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या के मामले में भी प्रदेश में सर्वाधिक बताई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed