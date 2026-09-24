फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bareilly Residential Scheme: New RERA registration issued.

Bareilly News: ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-पांच का नया रेरा पंजीकरण जारी

Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Bareilly Residential Scheme: New RERA registration issued.
बरेली। ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-5 का नया रेरा पंजीकरण जारी हो गया है। दो वर्षों से लंबित प्रक्रिया के पूर्ण होने से अब सेक्टर-5 के विकास को गति मिलेगी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जल्दी ही इस नए सेक्टर में आवासीय भूखंडों का पंजीकरण शुरू किया जाएगा।
विज्ञापन

इस योजना के अन्य सेक्टरों का रेरा पंजीकरण दिसंबर 2024 में जारी हुआ था, लेकिन परियोजना से जुड़ीं विभिन्न प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय प्रक्रियाएं विभिन्न स्तरों पर लंबित थीं। बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने अड़चनों को दूर कराया। लगातार प्रयासों के बाद बीडीए को यह सफलता मिली है। प्राधिकरण का यह प्रयास लोगों को बेहतर और आधुनिक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराने की परिकल्पना को साकार करेगा। इस योजना के विस्तार से शहर के समग्र और सुनियोजित विकास को भी नई दिशा मिलेगी।
विज्ञापन

बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय ने कहा कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना मुख्यमंत्री के शहरी विस्तारीकरण के विजन से जुड़ी है। इसके रेरा पंजीकरण से जुड़ीं लंबित प्रक्रियाओं को पूरा किया गया है। बीडीए का लक्ष्य सेक्टर-5 के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना और जल्द नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करना है, ताकि जनता को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed