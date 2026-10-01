Bareilly News: अंतिम दिन रहा बरेली के खिलाड़ियों का जलवा

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200 मीटर में मेरठ के सुमित प्रथम, 800 मीटर में बरेली के रोहित, 400 मीटर बाधा दौड़ में अजरूज प्रथम रहे। 400 मीटर रिले रेस में बरेली के अफरोज, प्रदीप, रामू व शिवम की टीम प्रथम रही। 4x400 मीटर रिले रेस में बरेली के विशाल, शिवम, रिजवान, अफरोज प्रथम रहे।तिहरी कूद में मुरादाबाद के सत्यम, ऊंची कूद में आगरा के रजत कुमार, चक्का फेेंक में सहारनपुर के सौम्य प्रताप व जेवलिन थ्रो में प्रयागराज के शोभित प्रथम रहे। महिला वर्ग की 200 मीटर दौड़ में मुरादाबाद की गुनगुन प्रथम, 800 मीटर में मुरादाबाद की आशी, 400 मीटर में बरेली की अंजलि अव्वल रहीं।400 मीटर रिले में बरेली की अनुष्का, अंजलि यादव, अंजलि सिंह व मंतशा खान प्रथम रहीं। 4x400 मीटर रिले में बरेली की अमनप्रीत, रिदम, अंजलि, दीपू की टीम प्रथम रहीं। तिहरी कूद में प्रयागराज की रितु, ऊंची कूद में अयोध्या की मोहिनी, चक्का फेंक में आजमगढ़ की प्रियंका व भाला फेंक में आजमगढ़ की काजल कुमार प्रथम स्थान पर रहीं। इस अवसर पर क्रीड़ाधिकारी, उप क्रीड़ाधिकारी अनीता नागर, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव गजेंद्र सिंह व अन्य मौजूद रहे।