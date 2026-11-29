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सीओ जीआरपी विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि 26 अक्तूबर की रात 14624 सीर गोवर्धनपुर वाराणसी एक्सप्रेस के कोच बी-2 से एक यात्री का पर्स चोरी हो गया था। इसमें नकदी, मोबाइल और कुछ जेवर थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार से अमृतसर के थाना अजनाला के सौदेगाजी निवासी जसवीर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। इससे पहले 16 सितंबर को भी सत्याग्रह एक्सप्रेस के तीन कोच अटेंडेंट समेत चार आरोपियों को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ट्रेन में दैनिक वेतन पर काम करता है। वेतन काफी कम होने के कारण खर्च पूरे नहीं हो पाते थे। ऐसे में वह यात्रियों का सामान चोरी कर बेच देता था। उसने पर्स चोरी करने और जेवर बेचने की बात कबूल की है। संवाद

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बरेली। ट्रेनों के एसी कोचों में यात्रियों का सामान चोरी करने के आरोप में जीआरपी ने ट्रेन के कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चोरी के दो मोबाइल, छह हजार रुपये की नकदी व अन्य सामान बरामद हुआ है। आरोपी ने सफर के दौरान सो रहे यात्रियों का सामान चोरी करने की बात स्वीकार की है।