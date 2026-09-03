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Bareilly News: नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए बरेली के खिलाड़ी चयनित

Thu, 03 Sep 2026 11:51 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 03 Sep 2026 11:51 PM IST
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Athletes from Bareilly selected for the North India Bodybuilding Competition.
बरेली। संभल में आगामी शनिवार को आयोजित होने वाली नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के लिए शहर के खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। बृहस्पतिवार को एक स्थानीय क्लब में ट्रायल का आयोजन किया गया।
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जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद घिल्डियाल ने बताया कि 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में सलीम खान, सलमान खान और अभय उपाध्याय को जगह मिली है। 85 से 90 किलोग्राम भार वर्ग में राहिल खान, 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में सलमान खान, 70 से 75 किलोग्राम भार वर्ग में सरताज और 65 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में उवैश अंसारी का चयन किया गया है।
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60 से 65 किलोग्राम भार वर्ग में मोहम्मद कमर, मोहम्मद जिलानी, टाइगर और जहीर को चुना गया। 50 से 55 किलोग्राम भार वर्ग में विभांशु और पियूष पाल ने अपनी जगह बनाई। 50 किलोग्राम तक भार वर्ग में रिजवान का चयन हुआ। मेन फिजिक वर्ग में लकी पाल उपाध्याय को बरेली का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है।
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उन्होंने बताया कि चयनित सभी खिलाड़ी पांच सितंबर को सुबह 11 बजे बरेली से संभल के लिए रवाना होंगे। इस दौरान विपिन बाबा, मोहम्मद परवेज, सलीम खान, मुशाहिद आदि मौजूद रहे।
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