Bareilly News: अंत्योदय कार्डधारकों को 18 रुपये किलो मिलेगी चीनी

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सितंबर माह में अंत्योदय कार्ड पर कुल 35 किलो खाद्यान्न का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इसमें 21 किलो गेहूं, नौ किलो फोर्टिफाइड चावल और पांच किलो बाजरा शामिल है। बाजरा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्ध होने की स्थिति में दिया जाएगा। बाजरा का स्टॉक खत्म होने के बाद निर्धारित निर्देश के अनुसार उसके स्थान पर गेहूं या चावल दिया जाएगा।वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं, एक किलो फोर्टिफाइड चावल और दो किलो बाजरा निशुल्क मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न लेने के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। हालांकि विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक ही पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।............................25 सितंबर को ओटीपी से भी मिलेगा राशनडीएसओ मनीष सिंह ने बताया कि 25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन लेने में असमर्थ उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी के जरिये निशुल्क खाद्यान्न दिया जा सकेगा। उचित दर विक्रेताओं को सुबह 8 से 12 बजे व दोपहर दो से शाम छह बजे तक वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्डधारक निर्धारित अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से अपने कार्ड पर देय खाद्यान्न व अंत्योदय कार्ड होने पर चीनी प्राप्त कर सकते हैं।