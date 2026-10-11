Bareilly News: चहेती फर्म को टेंडर देने का आरोप, जांच शुरू

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लखनऊ के गोमतीनगर निवासी विवेक सिंह की ओर से की गई शिकायत के अनुसार, टेंडर दस्तावेज में निविदा प्रपत्र के मूल्य और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) में छूट नहीं देने की शर्त दर्ज थी। इसके बावजूद आरएस इंजीनियरिंग ने निविदा शुल्क और ईएमडी के स्थान पर एमएसएमई के तहत छूट का दावा किया।आरोप है कि अधिकारियों ने इस दावे को स्वीकार कर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य मान लिया, जबकि अन्य प्रतिभागी फर्मों ने निर्धारित धनराशि जमा की थी। शिकायतकर्ता ने इस निर्णय को निविदा की शर्तों के विपरीत बताते हुए पूरी प्रक्रिया की तकनीकी और वित्तीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि नियमों के तहत छूट अनुमन्य नहीं थी तो उसे स्वीकार करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।किसी भी कार्य के टेंडर सर्किल स्तर पर होते हैं। डिविजन स्तर पर टेंडर नहीं किए जाते हैं। लाइन शिफ्टिंग संबंधी टेंडर में गड़बड़ी संबंधी कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आई है। शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। - एके सिंह, मुख्य अभियंता वितरण