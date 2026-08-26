Bareilly News: डीजे प्रतिस्पर्धा हारने पर कांवड़ियों से मारपीट का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 26 Aug 2026 01:49 AM IST
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फरीदपुर। डीजे प्रतिस्पर्धा में हारने पर कांवड़ियों से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तहरीर दी गई है। करपिया गांव के महावीर सागर, रजनीश कुमार, सुनील और आशीष ने पुलिस को बताया कि वे लोग कछला से गंगाजल लेने के लिए 23 अगस्त की शाम को रवाना हुए थे। आरोप है कि 24 अगस्त को लौटने के दौरान रास्ते में भंडारा लगाए कुछ लोगों ने उनको रोक लिया। उन्होंने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए डीजे की जबरन प्रतिस्पर्धा करने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर आरोपियों ने भी नहीं माने और बाद में प्रतिस्पर्धा हार गए। इससे बौखलाए आरोपियों और उनके डीजे संचालक ने लोहे की रॉड से मारपीट की। शोर सुनकर लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को फटकारा गया। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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