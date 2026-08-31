Bareilly News: आरोप... नशीला पदार्थ पिलाकर पति के दोस्त ने किया दुष्कर्म

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हाफिजगंज थाना क्षेत्र की विवाहिता ने पुलिस को बताया कि पड़ोसी युवक पति का दोस्त है। इस कारण उसका घर पर आना-जाना था। आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में पड़ोसी घर पर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और पीने के लिए दी। उसको पीकर वह बेहोश हो गई। युवक ने शाम को आपत्तिजनक वीडियो दिखाए। इसके बाद दुष्कर्म किया। इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देते हुए शोषण किया। इस बीच आरोपी सोना-चांदी के जेवरात और अलमारी में रखे 50 हजार रुपये भी धमकाकर ले लिए।महिला ने बताया कि वह 26 अगस्त को पति के साथ घर पर मौजूद थी। इस दौरान आरोपी युवक मिठाई लेकर आया। वह मिठाई खाने के बाद दंपती बेहोश हो गया। महिला को उठाकर आरोपी अपने घर ले आया। होश आने पर शोर किया तो घर के बाहर छोड़ गया। महिला घर पहुंची, तब तक परिजन पति को अस्पताल ले जा चुके थे। सीओ नवाबगंज नीलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को नामजद किया है। महिला के बयान दर्ज करके उसको मेडिकल के लिए भेजा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।