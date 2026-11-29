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पुलिस के मुताबिक, 26 नवंबर की रात एक मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड अजय कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि कुर्सियां हटाने के लिए कहने पर अमन अजमेरी, तौहीद और आमिर ने उस पर स्टूल और ईंटों से हमला किया था। हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी।एसपी उत्तरी संतोष कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह फरीदपुर थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। मुखबिर ने सूचना दी कि घटना का एक आरोपी बाइक से शाहजहांपुर की ओर जा रहा है। पुलिस ने ज्यारत कट के पास संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि भागते शख्स ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई। पूछताछ में उसने अपना नाम तौहीद बताया। आरोपी ने विधायक कार्यालय के सामने 14 अगस्त को फायरिंग की बात भी स्वीकार की। बताया कि उसका साथी अमन अजमेरी भी मौजूद था। अमन अजमेरी पर 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।