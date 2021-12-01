Bareilly News: स्टेडियम रोड पर सात सितंबर से बिछेगी नई पाइप लाइन

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नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण से पहले दोनों ओर नई डीआई (डक्टाइल आयरन) पेयजल पाइप लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मॉडल टाउन से हजियापुर तक पेयजल पाइप लाइन के इंटरकनेक्शन का कार्य भी कराया जाएगा। काम दो चरणों में पूरा किया जाएगा।पहले चरण में महर्षि कश्यप चौक से आदिनाथ चौक तक की सड़क पर पाइप लाइन बिछाई जाएगी। यह कार्य पूरा होने के बाद दूसरे चरण में आदिनाथ चौक से महर्षि कश्यप चौक की दिशा में पाइप लाइन डालने का काम किया जाएगा।वर्जन:आमजन व वाहन चालकों से निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल के आसपास अनावश्यक रूप से वाहन न खड़ा करने की अपील की गई है। संभव हो तो काम के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जाए। जल्द से जल्द काम पूरा करने का लक्ष्य है। - मनोज आर्या, महाप्रबंधक, जलकल विभाग