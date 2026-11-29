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योजना के तहत श्यामगंज से बांसमंडी, परतापुर चौधरी, मालियों की पुलिया होते हुए खुर्रम गौटिया चौराहे तक पाइपलाइन डाली जाएगी। दरअसल, शहर में कई सड़कों का चौड़ीकरण होने के बाद पुरानी पाइपलाइन सड़क के बीच में आ गई है। इस पर भारी वाहनों का दबाव पड़ने से पाइप क्षतिग्रस्त होते हैं और लीकेज की समस्या बनी रहती है। इससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है।नई डीआई पाइपलाइन सड़क के किनारे डाली जाएगी। इससे वाहनों का सीधा दबाव नहीं पड़ेगा। इसकी एक अन्य खासियत यह है कि पुराने जर्जर पाइपों की तुलना में इसमें जंग लगने की समस्या कम होती है। इससे घरों तक पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी।जलकल विभाग के महाप्रबंधक मनोज कुमार आर्या ने बताया कि पाइपलाइन का टेंडर करा दिया गया है। जल्द ही काम शुरू कराकर निर्धारित छह माह की अवधि में पूरा कराया जाएगा।