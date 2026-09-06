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Bareilly News: आईएमए चुनाव में 85 नामांकन, अध्यक्ष पद पर दो दावेदार

Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:47 PM IST
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85 nominations filed for IMA elections; two contenders for the post of President.
बरेली। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) बरेली शाखा के चुनाव में रविवार को नामांकन का आखिरी दिन रहा। अलग-अलग पदों के लिए 85 नामांकन हुए हैं। शाम पांच बजे नामांकन की समय सीमा समाप्त होने के बाद निर्वाचन समिति ने नामांकन पेटी खोली।
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अध्यक्ष पद के लिए डॉ. हिमांशु अग्रवाल और डॉ. आरके भास्कर ने नामांकन किया है। सचिव पद पर डॉ. मोहित अग्रवाल और डॉ. राजवीर गंगवार मैदान में हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए डॉ. अमित खन्ना, डॉ. अंशु अग्रवाल, डॉ. महेंद्र गंगवार, डॉ. रतनपाल और डॉ. शालिनी माहेश्वरी ने नामांकन किया है। पीआरओ पद पर डॉ. मयंक कुमार गुप्ता और हॉस्पिटल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य पद पर डॉ. रितु राजीव, डॉ. शरद अग्रवाल ने नामांकन किया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए डॉ. मयंक गुप्ता, डॉ. राजवीर गंगवार, डॉ. अर्चना अग्रवाल साई, डॉ. सुजॉय मुखर्जी और डॉ. कामेंद्र सिंह ने पर्चे भरे हैं। कार्यकारिणी समिति और स्टेट काउंसिल सदस्य पद पर भी नामांकन हुए हैं।
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निर्वाचन समिति के चेयरमैन डॉ. विमल भारद्वाज ने बताया कि स्क्रूटनी के बाद 11 सितंबर को प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। 13 सितंबर तक नामांकन वापस होंगे। 15 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी। 20 सितंबर को मतदान होगा। बैठक में आईएमए अध्यक्ष डॉ. अतुल श्रीवास्तव, बायलॉज चेयरमैन डॉ. सत्येंद्र सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ. विनोद पग्रानी, डॉ. राजीव गोयल और डॉ. आरके सिंह मौजूद रहे।
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