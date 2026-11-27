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शाही। मीरगंज बिजली उपकेंद्र से जुड़ी करीब 30 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन में आए दिन फॉल्ट होने से चार गांवों के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से निजी नलकूपों से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। समस्या से परेशान किसानों ने बृहस्पतिवार को मीरगंज स्थित विद्युत उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया और अपने गांवों की बिजली लाइन शाही बिजली उपकेंद्र से जोड़ने की मांग उठाई है।काशीपुर, मिर्जापुर, सुकली और नरखेड़ा गांव के किसान बृहस्पतिवार को मीरगंज स्थित विद्युत उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह से मिले। किसानों ने बताया कि उनके गांवों की बिजली लाइन करीब 30 किलोमीटर दूर मीरगंज विद्युत केंद्र से जोड़ दी गई है। इतनी लंबी लाइन होने के कारण आए दिन बिजली के तारों और लाइन में फॉल्ट की समस्या बनी रहती है। शिकायती पत्र देने वालों में संतोष कुमार, इंद्रपाल, अवधेश गिरी, कैलाश गिरी, बाबूराम आदि शामिल रहे। संवादविद्युत उपखंड अधिकारी ने दिया आश्वासनविद्युत उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों का शिकायती पत्र मिलने के बाद संबंधित जेई और लाइनमैन को मौके का सर्वे कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।