Bareilly News: प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए शहर पहुंचीं 189 टीमें

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साथ ही, टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में अंडर-14 की 13, अंडर-17 की 15 और अंडर-19 की 15 टीमें हिस्सा लेंगी। बालिका वर्ग में अंडर-14 वर्ग की 11, अंडर-17 की 12 और अंडर-19 की 14 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। संवाद विज्ञापन

साथ ही, टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में अंडर-14 की 13, अंडर-17 की 15 और अंडर-19 की 15 टीमें हिस्सा लेंगी। बालिका वर्ग में अंडर-14 वर्ग की 11, अंडर-17 की 12 और अंडर-19 की 14 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिला। संवाद

बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाली 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के लिए बुधवार को बालक व बालिका वर्ग की कुल 189 टीमें प्रतिभाग करने शहर पहुंच चुकी हैं। दिनभर चले पंजीकरण के बाद खिलाड़ियों ने देर शाम अभ्यास किया। यह प्रतियोगिता 23 से 26 सितंबर तक होगी। बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालक वर्ग में अंडर-14 की 19, अंडर-17 की 19 और अंडर-19 की 18 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं, बालिका वर्ग में अंडर-14 की 16, अंडर-17 की 19 और अंडर-19 वर्ग में 18 टीमें प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी।