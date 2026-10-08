फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   100th fraud case registered against Kanhaiya Gulati.

Bareilly News: कन्हैया गुलाटी पर 100वां ठगी का मामला दर्ज

Thu, 08 Oct 2026 02:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
100th fraud case registered against Kanhaiya Gulati.
बरेली। निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कैनविज कंपनी के निदेशक कन्हैया गुलाटी और उनकी पत्नी के खिलाफ सीबीगंज थाने में 10 लाख रुपये की एक और रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है। इसके साथ ही गुलाटी के खिलाफ जिले में दर्ज ठगी के मामलों की संख्या सौ हो गई है। गुलाटी पर पचास हजार रुपये का इनाम है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
विज्ञापन

बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर रामपुर निवासी करन ने पुलिस को बताया कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी मुलाकात कन्हैया गुलाटी से कराई थी। गुलाटी उसे अपनी कंपनी के कार्यालय ले गया, जहां उसकी पत्नी भी मिली। दोनों ने कंपनी में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच दिया और विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। करन झांसे में आ गए और अलग-अलग तारीखों पर ऑनलाइन माध्यम से कंपनी में आठ लाख रुपये का निवेश किया। उनके बेटे नितिन पटेल और बेटी पारुल पटेल ने भी एक-एक लाख रुपये का निवेश किया।
विज्ञापन

गुलाटी ने निवेश के बदले गारंटी के तौर पर दस लाख रुपये के तीन चेक दिए और 22 माह में रकम दोगुनी करने का वादा किया था। अब काफी समय से गुलाटी का कार्यालय और घर बंद है। वह पत्नी और बेटे समेत भूमिगत है। करन ने बताया कि थाने में कई बार शिकायत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन



ईडी, ईओडब्ल्यू और एसआईटी भी कर रही जांच
निवेशकों के करोड़ों रुपये ठगी के इस मामले में विशेष जांच शाखा (एसआईटी), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) भी जांच कर रही हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी गुलाटी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पिछले महीने गुलाटी की अपने दो साथियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था, जो अब जेल में हैं। हालांकि, गुलाटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed