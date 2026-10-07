बरेली: करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी कन्हैया गुलाटी पर 100वीं रिपोर्ट दर्ज, रेड कॉर्नर नोटिस हो चुका है जारी

रकम दोगुनी करने का दिया था झांसा

गुलाटी ने निवेश के बदले गारंटी के तौर पर दस लाख रुपये के तीन चेक दिए और 22 माह में रकम दोगुनी करने का वादा किया था। अब काफी समय से गुलाटी का कार्यालय और घर बंद है। वह पत्नी और बेटे समेत भूमिगत है। करन ने बताया कि थाने में कई बार शिकायत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत के बाद भी रिपोर्ट दर्ज न होने पर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।





