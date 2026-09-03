Bareilly News: बरेली होकर चलेंगी 10 विशेष ट्रेनें

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सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि वाराणसी-चंडीगढ़ विशेष ट्रेन एक अक्तूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन चलेगी। यह ट्रेन रात 9:15 बजे बरेली पहुंचेगी और 9:17 बजे रवाना होगी। चंडीगढ़-पटना स्पेशल एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और वापसी में शुक्रवार को चलेगी। इस ट्रेन के बरेली आने का समय सुबह 7:00 बजे निर्धारित है। विज्ञापन

आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल 10 अक्तूबर से सात नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन दोपहर 1:00 बजे बरेली पहुंचेगी। इसके अलावा आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 13 अक्तूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी, जो दोपहर 1:30 बजे बरेली पहुंचेगी। दिल्ली-सीतामढ़ी विशेष ट्रेन 15 अक्तूबर से 19 नवंबर तक चलेगी। विज्ञापन विज्ञापन

सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि वाराणसी-चंडीगढ़ विशेष ट्रेन एक अक्तूबर से 29 नवंबर तक सप्ताह में दो दिन चलेगी। यह ट्रेन रात 9:15 बजे बरेली पहुंचेगी और 9:17 बजे रवाना होगी। चंडीगढ़-पटना स्पेशल एक अक्तूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार और वापसी में शुक्रवार को चलेगी। इस ट्रेन के बरेली आने का समय सुबह 7:00 बजे निर्धारित है।आनंद विहार-जोगबनी स्पेशल 10 अक्तूबर से सात नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी। यह ट्रेन दोपहर 1:00 बजे बरेली पहुंचेगी। इसके अलावा आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 13 अक्तूबर से 24 नवंबर तक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी, जो दोपहर 1:30 बजे बरेली पहुंचेगी। दिल्ली-सीतामढ़ी विशेष ट्रेन 15 अक्तूबर से 19 नवंबर तक चलेगी।

बरेली। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बरेली होकर 10 और विशेष ट्रेनों की घोषणा की है। बीते दिनों भी विशेष ट्रेनों की सूची जारी की गई थी। इन ट्रेनों का संचालन होने से दिल्ली, चंडीगढ़, अयोध्या, वाराणसी, पटना के साथ ही कई अन्य शहरों की यात्रा भी आसान होगी।