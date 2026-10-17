Barabanki News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत, पति घायल

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शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह पत्नी को स्कूटी से लेकर दरियाबाद जा रहे थे। औरंगाबाद स्थित ओमेक्स सिटी तिराहे के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। स्कूटी काफी दूर तक घिसटती चली गई और दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक वाहन लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन पहुंचे और दोनों को अस्पताल ले गए, जहां रीना की मौत हो गई। राजेश का इलाज जारी है। विज्ञापन



इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। फुटेज से ट्रैक्टर-ट्रॉली का पता लगाया जा रहा है। परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे वह पत्नी को स्कूटी से लेकर दरियाबाद जा रहे थे। औरंगाबाद स्थित ओमेक्स सिटी तिराहे के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली ने टक्कर मार दी। स्कूटी काफी दूर तक घिसटती चली गई और दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। चालक वाहन लेकर भाग निकला। स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन पहुंचे और दोनों को अस्पताल ले गए, जहां रीना की मौत हो गई। राजेश का इलाज जारी है।इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल गौतम ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। फुटेज से ट्रैक्टर-ट्रॉली का पता लगाया जा रहा है। परिवार में दो बेटे और तीन बेटियां हैं।

सरोजनीनगर। बिजनौर इलाके में शुक्रवार को तेज रफ्तार अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से स्कूटी सवार रीना देवी (60) की मौत हो गई, जबकि उनके पति राजेश कुमार (64) गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सहायक विकास अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हैं। मूलरूप से बाराबंकी के दरियाबाद निवासी राजेश पत्नी और बच्चों के साथ बिजनौर के कटरा मोहल्ले में हरी मस्जिद के पास रहते हैं।