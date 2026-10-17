Barabanki News: डिफाल्टर मामलों में छूट की मांग खारिज

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संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री भास्कर चंद्र कांडपाल ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी शिकायतों के निस्तारण के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। समय से पहले शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर आख्या पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि जनता को राहत मिल सके।एक से 13 अक्तूबर तक आईजीआरएस और मुख्यमंत्री सहायता लाइन पर मिली प्रतिक्रियाओं में 1265 शिकायतकर्ता असंतुष्ट पाए गए। इनमें 591 असंतुष्ट प्रतिक्रिया संदर्भ अब भी लंबित हैं। वहीं, 740 शिकायतकर्ताओं से संबंधित अधिकारियों ने संपर्क नहीं किया। इससे शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।सभी अधिकारियों को जनशिकायतों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनहित में सक्रियता जरूरी है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे।सीडीओ