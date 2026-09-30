Barabanki News: बुखार से महिला की मौत, डेंगू संक्रमित मिले पांच मरीज

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जिले में डेंगू संक्रमण भी बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देवा कस्बे की 45, 28 और 32 वर्षीय तीन महिलाएं एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थीं। निजी चिकित्सक से इलाज के बाद सुधार न होने पर उन्हें लखनऊ के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। मसौली के 13 वर्षीय किशोर और हैदरगढ़ के 20 वर्षीय युवक में भी डेंगू की पुष्टि हुई है। हालत बिगड़ने पर दोनों को लखनऊ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।शहर के नवीगंज निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति को कई दिनों से बुखार था। निजी चिकित्सक से इलाज के बाद हालत बिगड़ने पर सोमवार को लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई। उपचार से उसकी हालत में सुधार बताया गया है।मंगलवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में सुबह से मरीजों की कतारें लगी रहीं। करीब 1807 मरीजों का परीक्षण हुआ। इनमें सर्दी-जुकाम व बुखार के 419, बदन दर्द के 317, पेट दर्द के 201, हड्डी रोग के 309 और त्वचा रोग के 402 मरीज शामिल रहे। सीएमएस डॉ. जेपी मौर्य ने बताया कि मौसम बदलने से बुखार के मरीज बढ़े हैं।नोडल अधिकारी को मरीजों के घर जांच टीम भेजने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच कराई जाएगी। सीएचसी अधीक्षकों को इसके लिए निर्देशित किया गया है।