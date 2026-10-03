यूपी: बाराबंकी में एक्सप्रेसवे पर ट्रक की डबल डेकर बस से टक्कर, दो चालकों की मौत; चार यात्री घायल
बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बस चालकों की मौत हो गई। चार यात्री घायल हुए, जिनमें तीन को गंभीर हालत में तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया।
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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार तड़के तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी डबल डेकर बस में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बस के दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार यात्री घायल हुए। इनमें तीन की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
हादसा सुबेहा थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 52.7 पर शनिवार सुबह करीब पांच बजे हुआ। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में करीब 80 यात्री सवार थे। बताया गया कि बस सड़क किनारे खड़ी थी और दोनों चालक पीछे के टायर की जांच कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी।हादसे में बस चालक अक्षय कुमार यादव (25) निवासी जठीय, मधुबनी, बिहार और दूसरे चालक बीरचंद्र राय (45) निवासी करहरिया बुजुर्ग, गुरौल, बिहार की मौके पर ही मौत हो गई।
तीन यात्री मेडिकल कॉलेज रेफर
हादसे में राहुल मंडल (24) निवासी डेडवा, अररिया, बिहार, अजय कुमार बिंद (24) निवासी परसौनी, गोपालगंज, बिहार और मदन कुमार (40) निवासी छत्तापुर, सुपौल, बिहार गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी बाजार शुकुल से तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं डब्लू (30) निवासी परसौली, गोपालगंज, बिहार को भी चोट आई थी। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया।
हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि हादसा बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में हुआ है। इसलिए मामले में आगे की कार्रवाई सुबेहा थाना पुलिस कर रही है। हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।