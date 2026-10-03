यूपी: बाराबंकी में एक्सप्रेसवे पर ट्रक की डबल डेकर बस से टक्कर, दो चालकों की मौत; चार यात्री घायल

तीन यात्री मेडिकल कॉलेज रेफर

हादसे में राहुल मंडल (24) निवासी डेडवा, अररिया, बिहार, अजय कुमार बिंद (24) निवासी परसौनी, गोपालगंज, बिहार और मदन कुमार (40) निवासी छत्तापुर, सुपौल, बिहार गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों को प्राथमिक उपचार के बाद सीएचसी बाजार शुकुल से तिलोई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं डब्लू (30) निवासी परसौली, गोपालगंज, बिहार को भी चोट आई थी। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उन्हें घर भेज दिया गया।



हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि हादसा बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में हुआ है। इसलिए मामले में आगे की कार्रवाई सुबेहा थाना पुलिस कर रही है। हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।