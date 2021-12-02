Barabanki News: बाराबंकी से दक्षिण भारत का सफर होगा आसान

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गाड़ी संख्या 22075 चर्लपल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शुक्रवार रात 9:45 बजे चर्लपल्ली से रवाना होगी। काजीपेट, पेद्दापल्ली, बल्लारशाह, नागपुर और बैतूल होते हुए शनिवार दोपहर करीब 1:50 बजे भोपाल पहुंचेगी। इसके बाद उरई, कानपुर और लखनऊ होते हुए रात करीब 2:03 बजे बाराबंकी पहुंचेगी। पहली बार ठहराव को लेकर यात्रियों में उत्साह है।वापसी में गाड़ी संख्या 22076 रविवार सुबह 8:30 बजे गोरखपुर से चलेगी। गोंडा होते हुए दोपहर 12:08 बजे बाराबंकी पहुंचेगी। यहां से दोपहर 1:15 बजे लखनऊ और 3:05 बजे कानपुर सेंट्रल होते हुए दक्षिण भारत के लिए रवाना होगी।रेलवे अधिकारियों के अनुसार अयोध्या से लखनऊ के बीच करीब पांच हजार ऐसे यात्री हैं, जो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेनों या अन्य साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन के संचालन और बाराबंकी में ठहराव से इन यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी।मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे सुमित कुमार ने बताया कि नई अमृत भारत एक्सप्रेस से पूर्वांचल का दक्षिण भारत से रेल संपर्क मजबूत होगा। बाराबंकी के यात्रियों को गोरखपुर के साथ हैदराबाद क्षेत्र जाने में सुविधा मिलेगी। ट्रेन में आरामदायक सीटों के साथ खाने-पीने की उच्चस्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी।