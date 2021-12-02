Barabanki News: भैंस बेचकर लौट रहे व्यापारी से 66 हजार लूटे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के कौड़ियार मजरे टांडा निजामअली निवासी गजराज भैंस खरीदने-बेचने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 29 सितंबर को देवा के नंगापुरवा निवासी जसवंत को 66 हजार रुपये में भैंस बेची थी। बृहस्पतिवार शाम करीब सात बजे भैंस जसवंत के घर पहुंचाने के बाद उसे भुगतान मिला।पिकअप चालक ने बसारा छोड़ने की बात कहकर गजराज को बैठा लिया और रास्ता बदलकर कई जगह वाहन रोकता रहा। रात करीब 11 बजे वारिसनगर पुल के पास बाइक सवार तीन लोगों के साथ चालक ने गजराज को पीटा और रुपये छीन लिए। किसी तरह भागकर उन्होंने खेत में छिपकर जान बचाई।एसएचओ अमित प्रताप सिंह ने बताया कि दो लोगों से पूछताछ जारी है। सीओ शक्ति सिंह ने पुलिस के खुलासे के करीब होने की बात कही।