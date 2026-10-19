यूपी: बाराबंकी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने चार बच्चों को रौंदा, एक की मौत, तीन बच्चे और चालक घायल
बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में असदामऊ गांव के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खेल रहे चार बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में तीन बच्चे और चालक घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 11 वर्षीय रौनक की लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है।
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हैदरगढ़ मार्ग पर कोठी क्षेत्र के असदामऊ गांव के पास सोमवार को तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर चार बच्चे घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल 11 वर्षीय रौनक की लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में दो अन्य बच्चे और कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पुलिस के अनुसार, शहर के सोमैयानगर निवासी राजीव कुमार अवस्थी वैगनआर कार से बाराबंकी से कोठी की ओर जा रहे थे। असदामऊ गांव के पास कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पीपल के पेड़ के चबूतरे पर खेल रहे चार बच्चों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सीमेंट से बना पक्का चबूतरा भी टूट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
गंभीर हालत में तीन घायलों को लखनऊ भेजा
हादसे में श्रवण यादव का नौ वर्षीय बेटा आयुष, अमरेश यादव का 11 वर्षीय बेटा रौनक, रामकैलाश का आठ वर्षीय बेटा अंश और रामकल्याण का 11 वर्षीय बेटा रौनक घायल हुए। कार चालक राजीव कुमार अवस्थी को भी चोटें आईं।
पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में अंश, रौनक और कार चालक राजीव कुमार को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया। वहां से तीनों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान रामकल्याण के बेटे रौनक ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवारों में शोक का माहौल है। क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ समीर सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।