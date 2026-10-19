यूपी: बाराबंकी में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने चार बच्चों को रौंदा, एक की मौत, तीन बच्चे और चालक घायल

गंभीर हालत में तीन घायलों को लखनऊ भेजा

हादसे में श्रवण यादव का नौ वर्षीय बेटा आयुष, अमरेश यादव का 11 वर्षीय बेटा रौनक, रामकैलाश का आठ वर्षीय बेटा अंश और रामकल्याण का 11 वर्षीय बेटा रौनक घायल हुए। कार चालक राजीव कुमार अवस्थी को भी चोटें आईं।



पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत में अंश, रौनक और कार चालक राजीव कुमार को जिला अस्पताल बाराबंकी रेफर किया गया। वहां से तीनों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां इलाज के दौरान रामकल्याण के बेटे रौनक ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिवारों में शोक का माहौल है। क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ समीर सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है।