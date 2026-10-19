यूपी: बाराबंकी में आधी रात हाईवे पर खून से लथपथ मिले पिता-पुत्र के शव, मुंडन संस्कार में गए थे, वाहन मिला गायब

बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर डुबकी गांव के पास रविवार रात करीब 12 बजे फतेहपुर के करीमाबाद निवासी ननकू (35) और उनके चार वर्षीय बेटे अंकुश के खून से लथपथ शव मिले। दोनों के शव करीब 100 मीटर की दूरी पर पड़े थे।

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सोमवार सुबह उनकी पहचान हुई। पुलिस अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हादसे की आशंका जता रही है। हालांकि, ननकू की साइकिल का पता नहीं चल सका है। पुलिस की दो टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं।ननकू की पत्नी अनीता देवी ने बताया कि रविवार को रामनगर के सिरौलीकला गांव में उनकी चचेरी बहन के यहां मुंडन संस्कार था। ननकू दोपहर में बेटे अंकुश को साइकिल से लेकर वहां गए थे। रात करीब 11 बजे फोन पर बात हुई तो उन्होंने घर लौटने की बात कही थी। देर रात तक नहीं आने पर परिजनों ने समझा कि वह वहीं रुक गए होंगे।भोर में पता चला कि ननकू बेटे को लेकर रात में ही साइकिल से निकल गए थे। इसी बीच डुबकी गांव के पास हाईवे पर पिता-पुत्र के शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची अनीता पति और बेटे के शव देखकर बिलख पड़ीं।जांच में पता चला कि डुबकी गांव में ही ननकू की बुआ की ससुराल है। वह वहां भी अक्सर जाते थे। पुलिस आशंका जता रही है कि बुआ के घर जाते समय वह हादसे का शिकार हुए होंगे। एएसपी विवेक तिवारी ने बताया कि हर पहलू पर जांच की जा रही है।