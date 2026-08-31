Barabanki News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:58 AM IST
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1- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। हैदरगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी।
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2- तीरंदाजी प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। पलहरी स्थित जेब्रा पार्क में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई टीमें प्रतिभाग करेंगी।
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3- क्रिकेट टूर्नामेंट
सुबह 11:00 बजे। हैदरगढ़ के शरीफाबाद में स्थानीय लोगों की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई टीमें प्रतिभाग करेंगी।
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4- स्वागत
दोपहर 12:00 बजे। भाजपा कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा।
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5- दंगल
दोपहर 12:00 बजे। रामसनेहीघाट क्षेत्र स्थित राघवपुर मेला मैदान में दंगल का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक संतोष कुमार वर्मा ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। हैदरगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों को उन्नत खेती की जानकारी दी जाएगी।
2- तीरंदाजी प्रतियोगिता
सुबह 10:00 बजे। पलहरी स्थित जेब्रा पार्क में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई टीमें प्रतिभाग करेंगी।
3- क्रिकेट टूर्नामेंट
सुबह 11:00 बजे। हैदरगढ़ के शरीफाबाद में स्थानीय लोगों की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इसमें कई टीमें प्रतिभाग करेंगी।
4- स्वागत
दोपहर 12:00 बजे। भाजपा कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा।
5- दंगल
दोपहर 12:00 बजे। रामसनेहीघाट क्षेत्र स्थित राघवपुर मेला मैदान में दंगल का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक संतोष कुमार वर्मा ने दी।