Barabanki News: 50 गांवों की बिजली आपूर्ति रही ठप

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रविवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम इसरौली और हसनपुर टांडा के पास आए फॉल्ट के कारण बसारा, टांडा निजाम अली, दशरथपुर, संदूपुर, अहिरन पुरवा, बिलौली, हजरतपुर और मझंगवा सहित लगभग 50 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली कटने के तुरंत बाद ग्रामीणों ने विभाग को इसकी सूचना दी।विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर फॉल्ट का पता लगाया। तुरंत मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। फॉल्ट दुरुस्त करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम आपूर्ति बहाल की जा सकी। बिजली आने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।