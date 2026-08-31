फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   CMO upset over late arrival of doctor and pharmacist.

Barabanki News: डॉक्टर व फार्मासिस्ट के देरी से आने पर सीएमओ नाराज

Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
CMO upset over late arrival of doctor and pharmacist.
फतेहपुर सीएचसी का निरीक्षण करते सीएमओ डॉ. रंजन गौतम। -स्रोत : विभाग
फतेहपुर। पीएचसी कुर्सी का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ डॉ. रंजन गौतम उस समय हैरत में पड़ गए जब मरीजों ने बताया कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट के आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। इस पर नाराजगी जताते हुए अधीक्षक की ओर देख तो वह कोई सही जवाब नहीं दे पाए। इस पर सीएमओ ने चिकित्सक और फार्मासिस्ट से जवाब तलब किया है।
विज्ञापन


सीएमओ ने सबसे पहले सीएचसी फतेहपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां के लेबर रूम और इमरजेंसी कक्ष की व्यवस्थाएं देखीं। लेबर रूम में रखे रजिस्टर में प्रतिदिन की जानकारी अपडेट नहीं मिली। इस पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


इसके बाद सीएमओ पीएचसी कुर्सी पहुंचे। वहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं और दवा वितरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। चिकित्सक नीलम और फार्मासिस्ट जगमोहन के समय से अस्पताल न पहुंचने की शिकायत पर कड़ी नाराजगी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित समय पर अस्पताल में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। सीएमओ ने बताया कि पीएचसी में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने कहा कि इससे जरूरतमंद मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।


----------
चतुर्थ श्रेणी कर्मी की सेवा समाप्त करने का निर्देश
सीएमओ को बताया गया कि पीएचसी कुर्सी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मी शिवम पूरी तरह मनमानी करता है। कब आता है और कब चला जाता है, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इस पर सीएमओ ने इनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed